Батальон ДНР "Каскад" с БПЛА следит за ВСУ, уничтожая врага точными ударами

Бойцы батальона Донецкой Народной Республики "Каскад" следят с помощью беспилотников за передвижениями ВСУ, уничтожая врага точными ударами. Военкоры "Русской весны" сообщают, что благодаря читателям издания немалое количество дронов было закуплено и передано батальону. Они в своё время помогли штурмовать "Азовсталь" и сохранили жизни солдат.