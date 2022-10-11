Бойцы батальона Донецкой Народной Республики "Каскад" следят с помощью беспилотников за передвижениями ВСУ, уничтожая врага точными ударами. Военкоры "Русской весны" сообщают, что благодаря читателям издания немалое количество дронов было закуплено и передано батальону. Они в своё время помогли штурмовать "Азовсталь" и сохранили жизни солдат.
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