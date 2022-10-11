Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии.
Это уже второе сообщение о встрече глав двух государств, сообщает Telegram-канал "Политика страны". Однако Киев в прошлый раз данное заявление опроверг, сославшись на неготовность к принятию решений.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.