Владимир Зеленский и Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Об этом заявила министр иностранных дел Индонезии.

Это уже второе сообщение о встрече глав двух государств, сообщает Telegram-канал "Политика страны". Однако Киев в прошлый раз данное заявление опроверг, сославшись на неготовность к принятию решений.