Главком ВСУ Залужный заявил, что атаки ВС РФ отражают старым советским оружием

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в очередной раз пожаловался на нехватку вооружений у украинской армии. Он заявил, что массированные удары российской стороны приходится отражать оружием, которое осталось у Киева со времён СССР.

"Мы вынуждены отбивать ракетные атаки старыми комплексами ПВО советского образца, количество которых к тому же недостаточно", — написал главком в своём Telegram-канале.

Однако, по словам лидера Незалежной Владимира Зеленского, президент США Джо Байден пообещал Украине новые системы противовоздушной обороны.