Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в очередной раз пожаловался на нехватку вооружений у украинской армии. Он заявил, что массированные удары российской стороны приходится отражать оружием, которое осталось у Киева со времён СССР.
"Мы вынуждены отбивать ракетные атаки старыми комплексами ПВО советского образца, количество которых к тому же недостаточно", — написал главком в своём Telegram-канале.
Однако, по словам лидера Незалежной Владимира Зеленского, президент США Джо Байден пообещал Украине новые системы противовоздушной обороны.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.