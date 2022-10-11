В Винницкой области Украины нанесён повторный удар по Ладыжинской ТЭС

Сообщается о повторных ударах по Ладыжинской ТЭЦ (Винницкая область Украины). На территории предприятия находится критически неоходимое количество персонала, сообщает пресс-служба теплоэлектростанци.

"Нанесли удар по Ладыжинской ТЭС на Винничине во второй раз. Это произошло, когда на месте обстрела работали спасатели, шесть человек, по предварительной информации, получили ранения. Вновь повреждено энергетическое оборудование", — пишет Telegram-канал "Общественное", ссылаясь на ТЭС.