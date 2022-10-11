Глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил в интервью BBC, что Россия имеет большие запасы вооружений.
"Российская военная машина может запускать оружие, у неё есть глубокие запасы и опыт", — сообщил он.
Кроме того, Флеминг полагает, что на данный момент нет признаков того, что Москва применит ядерное оружие на Украине.
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