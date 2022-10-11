Разведка Британии: РФ всё ещё обладает значительными запасами оружия и опытом

Глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил в интервью BBC, что Россия имеет большие запасы вооружений.

"Российская военная машина может запускать оружие, у неё есть глубокие запасы и опыт", — сообщил он.

Кроме того, Флеминг полагает, что на данный момент нет признаков того, что Москва применит ядерное оружие на Украине.