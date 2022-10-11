Генсек Йенс Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерному сдерживанию на следующей неделе. Он считает, что это предотвратит эскалацию.
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что предстоящие учения Альянса — это "отработка конкретных планов нанесения ядерного удара по России".
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.