Коротченко: анонсированные учения НАТО — отработка ядерных ударов по РФ

Генсек Йенс Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерному сдерживанию на следующей неделе. Он считает, что это предотвратит эскалацию.

Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что предстоящие учения Альянса — это "отработка конкретных планов нанесения ядерного удара по России".