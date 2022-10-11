Подоляка заявил, что ракетные удары РФ лишат ВСУ маневрирования

Журналист и военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины напрямую влияют на ВСУ, поскольку поражены объекты, имеющие отношение к энергетике, связи, военному управлению.

В первую очередь эксперт отметил, что из-за поражения железных дорог РФ лишила Украину возможности стягивания сил, оперативного перемещения и маневрирования. Уже в ближайшее время произошедшее скажется на боевых фронтах.

Кроме того, прибывшие мобилизованные военные РФ в зону СВО помешают реализовать Украине тактику, при которой будет наступление сразу по нескольким направлениям. ВСУ будут вынуждены сконцентрироваться на одном. Эксперт считает, что опасности подвержены Херсонское и Запорожское направления.