Пермский суд отклонил иск мобилизованного без медкомиссии россиянина

Суд в Перми рассмотрел первый в регионе иск, который связан с проведением частичной мобилизации. Местный житель заявил, что не может проходить боевую подготовку и принимать участие в спецоперации, поскольку в военкомате отказались организовывать медкомиссию.

Как подчеркнул общественник Денис Галицкий, в военкомате не подтвердили годность призывника к службе. При этом на территории сборного пункта мужчине сообщили, что он не подлежит частичной мобилизации.

По информации properm.ru, правоохранители отклонили иск пермяка. В суде сказали, что призывник не сообщил о плохом самочувствии и не показал документы, которые подтверждают наличие болезней. Россиянин решил обжаловать решение правоохранителей.