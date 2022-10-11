Политолог Марков о США: "Планируют агрессию против Белоруссии руками Польши"

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе c Pravda.Ru высказался о требовании Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ новые системы ПВО.

Политолог уверен, что Владимир Зеленский — это марионетка в руках США и Британии.

"Они, я думаю, планируют агрессию против Белоруссии, но руками Польши и Литвы, поскольку предполагается, что Польша и Литва возьмут кураторство над Белоруссией. Поэтому он лжёт, с этой точки зрения, конечно, но царь всё время лжёт, а что ему ещё делать — он сам в заложниках, его семья в заложниках у спецслужб США и Британии. И, соответственно, он полностью их темник озвучивает, что они ему приказывают, то он и говорит", — поделился своим мнением эксперт.

Он считает, что новый пакет санкций предполагает новые вложения со стороны Европы в противостояние Украины и России.

"Санкции точно будут, но точно не Зеленский принимает решения о том, какие санкции будут, а какие не будут. Он просто, так сказать, такая политическая звезда, такая сформированная, которая озвучивает американские пожелания их европейским младшим партнёрам", — высказал свою точку зрения Марков.

Ранее Владимир Зеленский на заседании стран G7 попросил у западных партнёров системы противовоздушной обороны для отражения новых атак со стороны ВС РФ. Он также призвал принять против РФ новый "жёсткий" пакет санкций.