Украинские Telegram-каналы публикуют кадры боев в Днепропетровской области.
Военные корреспонденты издания "Русская Весна" цитируют украинские ресурсы и отмечают, что под Никополем нанесён удар, который истерично комментируют граждане Незалежной.
Они заявляют, что город обстреливают "запрещённым оружием"
"Ракетный залп ВС РФ по целям в окрестностях Никополя на правом берегу Каховского водохранилища. Удар был нанесён зажигательными боеприпасами РСЗО", — тоже прокомментировал аналитический портал "Рыбарь".
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.