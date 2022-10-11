Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Военный эксперт Кашин: комплексы ПВО NASAMS из США бессильны против "Искандеров"
Боррель признал, что блок НАТО не выполнил некоторых своих обещаний России
В Прикамье выявили санитарные нарушения в скотомогильниках с сибирской язвой
Зеленский попросил G7 ввести войска НАТО под видом миротворцев
Кедми сообщил, что Евросоюз не сможет найти замену российскому газу
Зеленский о восстановлении инфраструктуры Украины: Если бы не сегодняшние удары
Американцы считают, что у Зеленского есть компромат на Байдена
Диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в тыл ВС России на Купянском направлении
Депутаты в Карелии указали недостоверную информацию в декларациях

Кадры боёв у Никополя: применяются зажигательные боеприпасы

Силовые структуры

Украинские Telegram-каналы публикуют кадры боев в Днепропетровской области.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" цитируют украинские ресурсы и отмечают, что под Никополем нанесён удар, который истерично комментируют граждане Незалежной.

Они заявляют, что город обстреливают "запрещённым оружием"

"Ракетный залп ВС РФ по целям в окрестностях Никополя на правом берегу Каховского водохранилища. Удар был нанесён зажигательными боеприпасами РСЗО", — тоже прокомментировал аналитический портал "Рыбарь".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.

Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Общество
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных
Силовые структуры
Марочко: в рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения после ударов РФ
Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
FP: Киев просит США поставить ATACMS после ударов РФ по инфраструктуре Украины
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Зюганов заявил, что задержание его внука может быть провокацией
Общество
Зюганов заявил, что задержание его внука может быть провокацией
Последние материалы
В Прикамье выявили санитарные нарушения в скотомогильниках с сибирской язвой
Рон Пол: "Администрация Байдена приближает нас к ядерной войне из-за Украины"
Зеленский попросил G7 ввести войска НАТО под видом миротворцев
Кедми сообщил, что Евросоюз не сможет найти замену российскому газу
Зеленский о восстановлении инфраструктуры Украины: Если бы не сегодняшние удары
Американцы считают, что у Зеленского есть компромат на Байдена
Диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в тыл ВС России на Купянском направлении
Депутаты в Карелии указали недостоверную информацию в декларациях
Татарстан потратил рекордные 190 млрд рублей на дороги в 2022 году
"Отважные" уничтожают опорные пункты ВСУ на Старобельском направлени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников