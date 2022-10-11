Кадры боёв у Никополя: применяются зажигательные боеприпасы

Украинские Telegram-каналы публикуют кадры боев в Днепропетровской области.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" цитируют украинские ресурсы и отмечают, что под Никополем нанесён удар, который истерично комментируют граждане Незалежной.

Они заявляют, что город обстреливают "запрещённым оружием"

"Ракетный залп ВС РФ по целям в окрестностях Никополя на правом берегу Каховского водохранилища. Удар был нанесён зажигательными боеприпасами РСЗО", — тоже прокомментировал аналитический портал "Рыбарь".