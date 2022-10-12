Минувшей ночью боевики украинской армии выпустили ракету из американского РСЗО HIMARS по Артёмовску.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.45 по населённому пункту Артемовск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета), — сообщили в СЦКК.
Согласно информации, пока о разрушениях и пострадавших неизвестно. На месте работают экстренные службы.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.