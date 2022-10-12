Отставной офицер ФСБ: лишить Киев поставок оружия могут удары по ж/д пунктам

Чтобы прекратить поставки иностранного оружия и боевой техники на Украину, ВС РФ необходимо вывести ударами из строя места для замены колесных пар грузовых поездов, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передаёт Запад", — пояснил Михайлов РИА Новости.

Он подчеркнул, что такие узлы стратегически важны для Незалежной.