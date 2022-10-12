Чтобы прекратить поставки иностранного оружия и боевой техники на Украину, ВС РФ необходимо вывести ударами из строя места для замены колесных пар грузовых поездов, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передаёт Запад", — пояснил Михайлов РИА Новости.
Он подчеркнул, что такие узлы стратегически важны для Незалежной.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.