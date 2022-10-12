Российские бойцы в Запорожской области готовы на сто процентов идти в наступление. По их словам, парни "устали сидеть на месте".
Попытки ВСУ "нащупать" брешь в обороне ВС РФ не увенчались успехом.
"У нас есть уголь, дрова и буржуйки, накопали себе блиндажей, всё как положено. Практически на все 100 процентов готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперёд", — сообщил один из российских бойцов РИА Новости.
Согласно информации, российские военные оборудовали несколько линий обороны и круглосуточно следят за украинскими боевиками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.