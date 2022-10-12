Бойцы ВС РФ в Запорожье: "На все 100 процентов готовы идти в наступление"

Российские бойцы в Запорожской области готовы на сто процентов идти в наступление. По их словам, парни "устали сидеть на месте".

Попытки ВСУ "нащупать" брешь в обороне ВС РФ не увенчались успехом.

"У нас есть уголь, дрова и буржуйки, накопали себе блиндажей, всё как положено. Практически на все 100 процентов готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперёд", — сообщил один из российских бойцов РИА Новости.

Согласно информации, российские военные оборудовали несколько линий обороны и круглосуточно следят за украинскими боевиками.