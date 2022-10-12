Мобилизованные россияне, которые прибыли в зону специальной военной операции (СВО), учатся правильному ведению разведки с помощью дронов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, призванные на службу мужчины также знакомятся с принципами наступательных и оборонительных боёв. Кроме того, инструкторы рассказывают им, как оказывать первую медицинскую помощь товарищам.
"Мобилизованных обучают управлению беспилотниками, корректировке огня и артиллерии", — пояснили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что инженерная подготовка, тактическая медицина и техника передвижения на фронте — основные моменты, которые должны усвоить военнослужащие.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.