Мобилизованных, прибывших в зону СВО, обучают разведке с помощью беспилотников

Мобилизованные россияне, которые прибыли в зону специальной военной операции (СВО), учатся правильному ведению разведки с помощью дронов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, призванные на службу мужчины также знакомятся с принципами наступательных и оборонительных боёв. Кроме того, инструкторы рассказывают им, как оказывать первую медицинскую помощь товарищам.

"Мобилизованных обучают управлению беспилотниками, корректировке огня и артиллерии", — пояснили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что инженерная подготовка, тактическая медицина и техника передвижения на фронте — основные моменты, которые должны усвоить военнослужащие.