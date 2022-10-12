Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что на Украину прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом он написал на свой странице в соцсети.
Система состоит из пусковой установки на военном грузовике, радиолокационной и командирской машин. Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.
Ранее в Сеть попали фотографии воинской колонны в Польше. Техника следовала из Германии на Украину. Судя по контурам автомобилей, в колонне были как минимум три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.