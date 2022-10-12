Ермак подтвердил прибытие на Украину ПВО IRIS-T

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что на Украину прибыла первая немецкая система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом он написал на свой странице в соцсети.

Система состоит из пусковой установки на военном грузовике, радиолокационной и командирской машин. Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Ранее в Сеть попали фотографии воинской колонны в Польше. Техника следовала из Германии на Украину. Судя по контурам автомобилей, в колонне были как минимум три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T.