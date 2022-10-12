Серия из пяти взрывов прогремела на территории Херсона

Жители Херсона сообщают о нескольких взрывах. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) России.

В общей сложности в городе прогремели пять взрывов, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. При этом официальных сведений о происшествии пока нет. Следы от ракет в воздушном пространстве отсутствуют.