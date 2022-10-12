Жители Херсона сообщают о нескольких взрывах. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) России.
В общей сложности в городе прогремели пять взрывов, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. При этом официальных сведений о происшествии пока нет. Следы от ракет в воздушном пространстве отсутствуют.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.