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Серия из пяти взрывов прогремела на территории Херсона

Силовые структуры

Жители Херсона сообщают о нескольких взрывах. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) России.

В общей сложности в городе прогремели пять взрывов, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. При этом официальных сведений о происшествии пока нет. Следы от ракет в воздушном пространстве отсутствуют.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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