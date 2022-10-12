Выявлено уже около 900 информационных ресурсов, на которых размещались фейки о частичной мобилизации и призывы к проведению несогласованных публичных мероприятий.
Работа ведётся Генеральной прокуратурой РФ совместно с ФСБ и МВД. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.