Краснов: выявлено около 900 ресурсов с фейками о частичной мобилизации

Выявлено уже около 900 информационных ресурсов, на которых размещались фейки о частичной мобилизации и призывы к проведению несогласованных публичных мероприятий.

Работа ведётся Генеральной прокуратурой РФ совместно с ФСБ и МВД. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов.