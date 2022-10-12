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Кадыров заявил, что "чеченоговорящие шайтаны" сбежали с Украины

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченоговорящие шайтаны" сбежали с Украины. Он подчеркнул, что начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустам Агуев и его бойцы намерены "помять бока" предателям. Они настоятельно просят "постараться чем-то быть похожими на мужчин и отозваться", указал Кадыров.

"Кстати, а ведь и правда, вы куда запропастились, чеченоговорящие шайтаны с нацистской стороны? Неужто видеокамеры у вас сломались, или позировать больше сил нет?" — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров отметил, что "шайтаны" пропали задолго до ударов по украинским объектам. Он подчеркнул, что они имеют большой опыт бегства. Однако работающая на заднем фоне система залпового огня послужит им "маяком".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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