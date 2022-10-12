На Криворожско-Николаевском и Запорожском направлениях боевики украинской армии пытались сформировать ударные кулаки. Однако дроны-камикадзе "Герань-2" пошли в атаку и ликвидировали объекты размещения личного состава ВСУ.
Местные жители Николаева и Запорожья сообщили, что ночью был слышен характерный жужжащий звук барражирующих боеприпасов.
"В районе Очаково летят "Герани-2". Сегодня, видимо, наносить удары начали раньше", — написал военный корреспондент Андрей Руденко.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.