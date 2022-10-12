ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Николаеве и Запорожье дронами "Герань-2"

На Криворожско-Николаевском и Запорожском направлениях боевики украинской армии пытались сформировать ударные кулаки. Однако дроны-камикадзе "Герань-2" пошли в атаку и ликвидировали объекты размещения личного состава ВСУ.

Местные жители Николаева и Запорожья сообщили, что ночью был слышен характерный жужжащий звук барражирующих боеприпасов.

"В районе Очаково летят "Герани-2". Сегодня, видимо, наносить удары начали раньше", — написал военный корреспондент Андрей Руденко.