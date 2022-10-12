Попытки украинских диверсионных групп проникнуть на территорию Запорожской АЭС продолжаются, однако им дают отпор. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий, сообщают РИА Новости.
По мнению политика, создать зону безопасности вокруг ЗАЭС можно, только отодвинув линию фронта минимум на 100 км от станции.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.