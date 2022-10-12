Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович прокомментировала происшествие на нефтепроводе "Дружба". По мнению политика, эта утечка является, скорее всего, продолжением аварии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Идёт мировая энергетическая война", — подчеркнула чиновница.
Вместе с этим она напомнила, что нефтепровод "Дружба" является самым длинным в мире.
Ранее в правительстве Польши допустили, что утечка произошла в результате "случайного повреждения". По информации Государственной пожарной стражи республики, власти прекратили отправку нефти по нитке.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.