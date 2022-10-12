Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Gazeta Prawna: Жоховский обвинил Россию в эскалации противостояния с Западом
Илон Маск выпустил мужские духи с ароматом жжёных волос
Жителя Новосибирской области обвинили в издевательствах над пятилетним сыном
Столтенберг: НАТО сделает акцент на передаче систем ПВО Украине
Washington Times: радары США не способны отследить гиперзвуковые ракеты РФ
Генерал авиации: защитить самолёты от ПЗРК почти нельзя
Аналитик Иванов: стоимость вторичного жилья в РФ упала на 30-40% в сентябре
Диетолог Соломатина рассказала о несовместимых витаминах B12 и D
Власти Днепропетровской области: "Очередная атака на область" 

Вице-премьер Сербии о ЧП на "Дружбе": "Идёт мировая энергетическая война"

Силовые структуры

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович прокомментировала происшествие на нефтепроводе "Дружба". По мнению политика, эта утечка является, скорее всего, продолжением аварии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Идёт мировая энергетическая война", — подчеркнула чиновница.

Вместе с этим она напомнила, что нефтепровод "Дружба" является самым длинным в мире.

Ранее в правительстве Польши допустили, что утечка произошла в результате "случайного повреждения". По информации Государственной пожарной стражи республики, власти прекратили отправку нефти по нитке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.

Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Общество
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных
Силовые структуры
Марочко: в рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения после ударов РФ
Людмила Черткова "Любить" Украину для США оказалось выгоднее, чем дружить с нефтяными королями Людмила Черткова Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Боевики ВСУ покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Последние материалы
Аналитик Иванов: стоимость вторичного жилья в РФ упала на 30-40% в сентябре
Вице-премьер Сербии о ЧП на "Дружбе": "Идёт мировая энергетическая война"
Диетолог Соломатина рассказала о несовместимых витаминах B12 и D
Власти Днепропетровской области: "Очередная атака на область" 
Экс-депутат Рады Кива: организатор теракта на Крымском мосту работает на США
"Роза Хутор" предлагает "Полет на Стреле"
Доброволец Чолханов: ракетные атаки ВКС стали последним вежливым предупреждением
Леонков счёл пиар-акцией поставку Германией Украине ЗРК IRIS-T
Песков опроверг данные о новой волне частичной мобилизации
Доброволец Донбасса: Киев будет жёстко наказан за террор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников