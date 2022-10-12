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Польша заявила об обнаружении утечки на одной из ниток нефтепровода "Дружба"

Силовые структуры

Польский оператор PERN заявил об обнаружении утечки на одной из ниток трубопровода "Дружба".

По данной нитке поставляется нефть в Европу.

Напомним, нефтепровод "Дружба" берет начало под Самарой и пролегает через девять областей и 32 района РФ. Маршрут проходит через Самару, Брянск до Мозыря, потом разделяется на два участка: южный (по территории Украины, Венгрии, Чехии и Словакии) и северный (по территории Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы и Польши).

Ранее сообщалось, ударами РФ на Украине уничтожены все логистические узлы поставок оружия из Польши.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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