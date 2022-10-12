Польский оператор PERN заявил об обнаружении утечки на одной из ниток трубопровода "Дружба".
По данной нитке поставляется нефть в Европу.
Напомним, нефтепровод "Дружба" берет начало под Самарой и пролегает через девять областей и 32 района РФ. Маршрут проходит через Самару, Брянск до Мозыря, потом разделяется на два участка: южный (по территории Украины, Венгрии, Чехии и Словакии) и северный (по территории Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы и Польши).
Ранее сообщалось, ударами РФ на Украине уничтожены все логистические узлы поставок оружия из Польши.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.