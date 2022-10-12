Польша заявила об обнаружении утечки на одной из ниток нефтепровода "Дружба"

Польский оператор PERN заявил об обнаружении утечки на одной из ниток трубопровода "Дружба".

По данной нитке поставляется нефть в Европу.

Напомним, нефтепровод "Дружба" берет начало под Самарой и пролегает через девять областей и 32 района РФ. Маршрут проходит через Самару, Брянск до Мозыря, потом разделяется на два участка: южный (по территории Украины, Венгрии, Чехии и Словакии) и северный (по территории Белоруссии, Германии, Латвии, Литвы и Польши).

Ранее сообщалось, ударами РФ на Украине уничтожены все логистические узлы поставок оружия из Польши.