Минобороны РФ досрочно получило партию модернизированных пушек 2С7М "Малка", котоые считают самыми мощными в мире.
"В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода".
По словам гендиректора "Уралтрансмаш" Димтрия Семизорова, модернизация привела к улучшению всех основных характеристик пушки. В частности, были усовершенствованы коробки передач, системы энергообеспечения, приборы наблюдения, средства связи и т. д.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.