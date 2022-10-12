Вооружённые силы РФ досрочно получили самые мощные в мире пушки

Минобороны РФ досрочно получило партию модернизированных пушек 2С7М "Малка", котоые считают самыми мощными в мире.

"В рамках государственного оборонного заказа 2022 года "Уралтрансмаш" досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных пушек 2С7М "Малка" после капитального ремонта с модернизацией", — сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода".

По словам гендиректора "Уралтрансмаш" Димтрия Семизорова, модернизация привела к улучшению всех основных характеристик пушки. В частности, были усовершенствованы коробки передач, системы энергообеспечения, приборы наблюдения, средства связи и т. д.