Ищенко: ВС РФ могут уничтожить всю Украину за полтора месяца

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал массированные ракетные удары России по Украине, а также предположил, какие могут быть последствия.

По мнению эксперта, толк от таких ударов с военной точки зрения будет, если наносить их хотя бы раз в неделю, и продолжать всё это примерно в течение полутора месяцев.

В этом случае Украина получит разрушенные коммуникации, мосты, узловые станции и лишится энергоснабжения, а государственная система потеряет управляемость, подчеркнул аналитик в беседе с изданием "Военное дело".

Тогда российской армии будет намного легче уничтожать украинские части на фронте, заключил он.