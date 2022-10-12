Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал массированные ракетные удары России по Украине, а также предположил, какие могут быть последствия.
По мнению эксперта, толк от таких ударов с военной точки зрения будет, если наносить их хотя бы раз в неделю, и продолжать всё это примерно в течение полутора месяцев.
В этом случае Украина получит разрушенные коммуникации, мосты, узловые станции и лишится энергоснабжения, а государственная система потеряет управляемость, подчеркнул аналитик в беседе с изданием "Военное дело".
Тогда российской армии будет намного легче уничтожать украинские части на фронте, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.