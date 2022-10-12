Согласно сообщению Минобороны РФ, на краснолиманском направлении российские военные успешно пресекли попытки форсирования реки Жеребец в ЛНР украинской армией.
В ходе провалившейся попытки пересечения реки было уничтожено не менее 60 бойцов ВСУ.
Также в российском оборонном ведомстве сообщили о других попытках атак украинскими военными, предпринятыми ими в ЛНР и Харьковской области, которые были благополучно отражены ВС РФ.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.