Минобороны: ВС РФ не позволили украинским военным форсировать реку Жеребец

Согласно сообщению Минобороны РФ, на краснолиманском направлении российские военные успешно пресекли попытки форсирования реки Жеребец в ЛНР украинской армией.

В ходе провалившейся попытки пересечения реки было уничтожено не менее 60 бойцов ВСУ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о других попытках атак украинскими военными, предпринятыми ими в ЛНР и Харьковской области, которые были благополучно отражены ВС РФ.