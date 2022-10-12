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Российские войска уничтожили штаб "Правого сектора"* в ходе спецоперации

Силовые структуры

Вооружённые силы России уничтожили штаб "Правого сектора"*, узел связи националистического батальона "Азов"** и два пункта дислокации иностранных наёмников, сообщили в Минобороны РФ.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

 

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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