Вооружённые силы России уничтожили штаб "Правого сектора"*, узел связи националистического батальона "Азов"** и два пункта дислокации иностранных наёмников, сообщили в Минобороны РФ.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.