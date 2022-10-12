По сообщению Минобороны РФ, четыре переправы ВСУ, организованные через реку Ингулец под Херсоном, были ликвидированы российскими военными.
Благодаря этому ВСУ не удалось перебросить свои резервы к месту ведения боевых действий.
"Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сообщили в военном ведомстве.
Также ВС РФ пресекли готовящуюся атаку ВСУ, которая должна была состояться в Херсонской области по направлению к Костромке и Ищенке.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.