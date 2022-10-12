Минобороны: ВС РФ не позволили ВСУ перебросить резервы под Херсоном

По сообщению Минобороны РФ, четыре переправы ВСУ, организованные через реку Ингулец под Херсоном, были ликвидированы российскими военными.

Благодаря этому ВСУ не удалось перебросить свои резервы к месту ведения боевых действий.

"Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", — сообщили в военном ведомстве.

Также ВС РФ пресекли готовящуюся атаку ВСУ, которая должна была состояться в Херсонской области по направлению к Костромке и Ищенке.