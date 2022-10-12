Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление экс-директора ЦРУ и министра обороны США Леона Панетта, который пригрозил России крылатыми ракетами.
Дмитрий Медведев отметил, что Пентагон сделал в 2022 году ВСУ подарок в виде вооружения на сумму 17 млрд долларов.
"Интересно, с учётом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?" — задался вопросом бывший президент России.
Российский политик назвал "старым дурнем" представителя США, который рассказал о готовности к противостоянию с Россией.
"Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине", — написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Панетта представляет, какие ответные цели заложены в программу российских сил ядерного сдерживания.
Ранее Дмитрий Медведев назвал поставки Киеву мощных РСЗО самым быстрым путём к эскалации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.