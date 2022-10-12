Медведев об угрозе США применить крылатые ракеты против РФ: "Страна 404"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление экс-директора ЦРУ и министра обороны США Леона Панетта, который пригрозил России крылатыми ракетами.

Дмитрий Медведев отметил, что Пентагон сделал в 2022 году ВСУ подарок в виде вооружения на сумму 17 млрд долларов.

"Интересно, с учётом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?" — задался вопросом бывший президент России.

Российский политик назвал "старым дурнем" представителя США, который рассказал о готовности к противостоянию с Россией.

"Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолёты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине", — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Панетта представляет, какие ответные цели заложены в программу российских сил ядерного сдерживания.

Ранее Дмитрий Медведев назвал поставки Киеву мощных РСЗО самым быстрым путём к эскалации.