В Винницкой области Украины объявлена воздушная тревога, гремят взрывы.
Об этом сообщает публицист и журналист Сергей Колясников.
"Не иначе, доблестное украинское ПВО опять сбивает ржавые русские ракеты и дроны своими объектами энергетической инфраструктуры", — иронизирует обозреватель.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.