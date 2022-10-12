В Винницкой области Украины воздушная тревога

В Винницкой области Украины объявлена воздушная тревога, гремят взрывы.

Об этом сообщает публицист и журналист Сергей Колясников.

"Не иначе, доблестное украинское ПВО опять сбивает ржавые русские ракеты и дроны своими объектами энергетической инфраструктуры", — иронизирует обозреватель.