Температурный минимум в квартирах граждан Украины зимой снизят до 16 градусов.
Об этом на заседании правительства заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", — отметил премьер-министр Украины.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.