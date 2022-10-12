Температурный минимум в квартирах на Украине зимой будет снижен до 16 градусов

Температурный минимум в квартирах граждан Украины зимой снизят до 16 градусов.

Об этом на заседании правительства заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму", — отметил премьер-министр Украины.