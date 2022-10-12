В Одессе с рекламных щитов срывают фото Илона Маска

В Одессе с рекламных щитов на дорогах убирают фотографии Илона Маска, которые ранее размещали в благодарность американцу за поддержку Украины.

В Одессе с рекламных щитов срывают фото Илона Маска

Напомним, на бизнесмена обрушилась волна критики со стороны граждан Незалежной за то, что он предложил начать мирные переговоры и искать компромисс с Российской Федерацией, чтобы предотвратить ядерную войну.