В Черкасской и Житомирской областях Украины слышны взрывы

Сегодня, 12 октября, вечером, в Черкасской и Житомирской областях Украины опять слышны взрывы.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"ПВО ВСУ пытается сбить иранские дроны-камикадзе "Шахид-136", — пишут военкоры.