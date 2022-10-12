Сегодня, 12 октября, вечером, в Черкасской и Житомирской областях Украины опять слышны взрывы.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"ПВО ВСУ пытается сбить иранские дроны-камикадзе "Шахид-136", — пишут военкоры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.