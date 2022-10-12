США добиваются, чтобы Запад выстроил систему ПВО и ПРО на Украине

Вашингтон добивается того, чтобы коллективный Запад выстроил интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) на Украине.

Для этого необходимо передать киевскому режиму соответствующие комплексы различной дальности.

Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли.