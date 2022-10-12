Вашингтон добивается того, чтобы коллективный Запад выстроил интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) на Украине.
Для этого необходимо передать киевскому режиму соответствующие комплексы различной дальности.
Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил Соединённых Штатов Марк Милли.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.