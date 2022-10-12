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Зеленский санкциями блокировал активы олигархов

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против бывшего главы Незалежной Виктора Януковича, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего олигарха Сергея Курченко и российского олигарха Олега Дерипаски.

В указе лидера Украины речь идёт о блокировке активов на десять лет.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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