Зеленский санкциями блокировал активы олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против бывшего главы Незалежной Виктора Януковича, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего олигарха Сергея Курченко и российского олигарха Олега Дерипаски.

В указе лидера Украины речь идёт о блокировке активов на десять лет.