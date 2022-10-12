Сегодня жители Белгородской области слышали хлопки, а в небе были замечены следы работы противовоздушной обороны (ПВО).
По словам военного корреспондента Юрия Котенка, украинские войска впервые нанесли удары по российской территории противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM американского производства.
"Сегодняшний обстрел Белгородской области вёлся в том числе и американскими ракетами AGM-88 HARM", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Котенок подчеркнул, что системы ПВО успешно поразили все цели. На данный момент официального подтверждения применения этих ракет по территории Белгородской области нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.