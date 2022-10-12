ВСУ впервые ударили по Белгородской области ракетами AGM-88 HARM

Сегодня жители Белгородской области слышали хлопки, а в небе были замечены следы работы противовоздушной обороны (ПВО).

По словам военного корреспондента Юрия Котенка, украинские войска впервые нанесли удары по российской территории противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM американского производства.

"Сегодняшний обстрел Белгородской области вёлся в том числе и американскими ракетами AGM-88 HARM", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Котенок подчеркнул, что системы ПВО успешно поразили все цели. На данный момент официального подтверждения применения этих ракет по территории Белгородской области нет.