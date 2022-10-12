Министр обороны Украины Алексей Резников огласил желаемый перечень вооружений, которые Киев хочет получить от Альянса. Западные СМИ предоставили его читателям.
Из раздела с реактивными системами залпового огня (РСЗО) Украина хочет получить не только дополнительные установки, но и боеприпасы к ним НАТОвского образца.
По ствольной артиллерии у Киева пожелания следующие: самоходные артиллерийские установки (САУ), колёсные буксируемые гаубицы и другие "орудия" с дополнительными боеприпасами калибров 122, 152 и 155 мм.
Для выстраивания эшелонированной обороны Киев просит у НАТО зенитные ракетные комплексы (ЗРК), в том числе и комплексы С-300. Кроме того, для нужд ВСУ запрошена зимняя амуниция для солдат, радары, танки и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Порядка 20 миллиардов долларов США придётся отдать НАТО на такую помощь украине. Помимо этого, странам Альянса придётся опустошить и свои склады. Такие оценки экспертов приводит "Военное обозрение".
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