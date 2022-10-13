Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, мог не знать о теракте

Водитель, который был за рулём взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, мог не знать о готовящемся теракте, сообщили информированные источники.

"Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта", — пояснил источник РИА Новости.

Согласно информации, водитель мог не знать, что конкретно ему придётся вести по запланированному маршруту через Крымский мост.