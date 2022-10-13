Водитель, который был за рулём взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, мог не знать о готовящемся теракте, сообщили информированные источники.
"Мужчина, который был за рулём грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта", — пояснил источник РИА Новости.
Согласно информации, водитель мог не знать, что конкретно ему придётся вести по запланированному маршруту через Крымский мост.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.