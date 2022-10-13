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На Курилах расчёты БРК "Бастион" тренировались по обороне рубежей

Силовые структуры

На острове Матуа Курильской гряды провели тренировочные расчёты береговых ракетных комплексов "Бастион" Тихоокеанского флота.

Речь идёт об обороне береговой линии и уничтожении условного противника на воде.

"В ходе тренировки расчеты отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения "вражеских" надводных целей с выполнением электронных (условных) пусков ракет, а также оперативную смену позиционного района, — сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, успешно провели тренировочную работу ПВО на случай разведывательных воздушных судов условного противника.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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