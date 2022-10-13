Картина военных действий со стороны ВСУ кардинально изменилась после вхождения в состав России экс-украинских регионов, заявил кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены повышать ставки на границе РФ и в приграничных регионах, к примеру, в Белгородской области.
"Разрабатывая некие меры для асимметричного ответа, либо для прямого вооруженного ответа. Это беснующаяся агонизирующая террористическая армия, которая, как анклав, сосредоточилась вблизи нашей границы", — пояснил капитан первого ранга "Украине.ру".
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.