Политолог Ераносян: референдумы превратили ВСУ в "беснующуюся армию"

Картина военных действий со стороны ВСУ кардинально изменилась после вхождения в состав России экс-украинских регионов, заявил кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены повышать ставки на границе РФ и в приграничных регионах, к примеру, в Белгородской области.

"Разрабатывая некие меры для асимметричного ответа, либо для прямого вооруженного ответа. Это беснующаяся агонизирующая террористическая армия, которая, как анклав, сосредоточилась вблизи нашей границы", — пояснил капитан первого ранга "Украине.ру".