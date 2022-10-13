В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога

В Киеве и Киевской области с утра вновь звучит воздушная тревога. Всех граждан призвали найти укрытия.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", — говорится в сообщениях администрации.

Подобные сообщения разослали и власти Киевской области.