В Киеве и Киевской области с утра вновь звучит воздушная тревога. Всех граждан призвали найти укрытия.
"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", — говорится в сообщениях администрации.
Подобные сообщения разослали и власти Киевской области.
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