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Власти Киевской области сообщили о массированному ракетном ударе ВКС РФ

Силовые структуры

Утром 13 октября армейские и инфраструктурные объекты под Киевом вновь подверглись атаке ВКС РФ, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

Он обратился к местным жителям с просьбой не выкладывать в социальные сети фотографии и ролики со взрывами, так как эта информация  позволит российскому командованию оценить успешность обстрела.

Украинский чиновник также уточнил, что на местах уже работают специалисты спасательных служб.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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