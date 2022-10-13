Утром 13 октября армейские и инфраструктурные объекты под Киевом вновь подверглись атаке ВКС РФ, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.
Он обратился к местным жителям с просьбой не выкладывать в социальные сети фотографии и ролики со взрывами, так как эта информация позволит российскому командованию оценить успешность обстрела.
Украинский чиновник также уточнил, что на местах уже работают специалисты спасательных служб.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.