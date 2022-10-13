Власти Киевской области сообщили о массированному ракетном ударе ВКС РФ

Утром 13 октября армейские и инфраструктурные объекты под Киевом вновь подверглись атаке ВКС РФ, сообщил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

Он обратился к местным жителям с просьбой не выкладывать в социальные сети фотографии и ролики со взрывами, так как эта информация позволит российскому командованию оценить успешность обстрела.

Украинский чиновник также уточнил, что на местах уже работают специалисты спасательных служб.