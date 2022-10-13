Киевское руководство ничего не решает, все вопросы в ходе конфликта с Россией решают западные страны. Об этом заявил львовский телеведущий Остап Дроздов. Он назвал Украину полигоном Запада, поскольку все деньги и вооружение для ВСУ поступают именно из Европы и США.
Дроздов подчеркнул, что Киеву нужно продержаться полтора месяца до саммита в Индонезии.
"Сейчас всё переходит на ступень мировых игроков. На носу ноябрь, где будет G-20. Тогда, наверное, будет подведён венец всех процессов — будут переговоры или нет", — сказал Дроздов в своём видеоблоге.
Украинский журналист признал, что теперь Россию невозможно остановить, так как у Москвы "открылось второе дыхание".
"Сейчас эта вторая фаза является такой, что его невозможно остановить, у него второе дыхание. Его возможно только устранить", — добавил телеведущий.
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