Военный корреспондент Народной милиции ДНР Алексей Гриценко рассказал, как реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" помогают уничтожать противника:

"При помощи РСЗО артиллеристы 100-й бригады в районе населённого пункта Невельское уничтожают врага, поддерживая при этом продвижение взводов".

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