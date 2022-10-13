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100-я бригада НМ ДНР из РСЗО БМ-21 "Град" уничтожает укрепрайон ВСУ в Невельском

Силовые структуры

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Алексей Гриценко рассказал, как реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" помогают уничтожать противника:

"При помощи РСЗО артиллеристы 100-й бригады в районе населённого пункта Невельское уничтожают врага, поддерживая при этом продвижение взводов".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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