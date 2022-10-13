Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в зоне СВО

Среди призванных жителей Челябинской области погибли пять мужчин после прибытия в зону спецоперации. Семьям погибших будет направлена помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации региона.

"Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь", — заявили порталу 74.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Подробности трагедии не уточняются.