Среди призванных жителей Челябинской области погибли пять мужчин после прибытия в зону спецоперации. Семьям погибших будет направлена помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщили в администрации региона.
"Для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь", — заявили порталу 74.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.
Подробности трагедии не уточняются.
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