Красноярский военком Лысенко попросился у командования в зону проведения СВО

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко признал, что просил командование региона отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Он отметил, что его старший сын находится в местах боевых действий на протяжении нескольких месяцев.

"Моё место не здесь, моё место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", - отметил Лысенко в социальных сетях.