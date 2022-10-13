Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко признал, что просил командование региона отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). Он отметил, что его старший сын находится в местах боевых действий на протяжении нескольких месяцев.
"Моё место не здесь, моё место вместе с красноярцами там. Об этом я высказал просьбу командованию округа, но офицер располагает, а командование предполагает", - отметил Лысенко в социальных сетях.
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