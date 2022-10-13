Глава Минобороны Британии пообещал, что оружие для поддержки ВСУ не закончится

Руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес ответил, хватит ли у западных стран оружия для осуществления военной помощи Киеву.

В эфире телеканала Sky News министр подчеркнул, что военная техника не закончится. Оружие можно не только изготавливать, но и ремонтировать, добавил глава британского ведомства.

"Это то, чем мы сейчас занимаемся", — заключил Уоллес.

Ранее британский министр заявил, что Россия не является сверхдержавой. По мнению руководителя МО королевства, Киев побеждает в конфликте с Москвой.