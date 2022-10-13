Руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес ответил, хватит ли у западных стран оружия для осуществления военной помощи Киеву.
В эфире телеканала Sky News министр подчеркнул, что военная техника не закончится. Оружие можно не только изготавливать, но и ремонтировать, добавил глава британского ведомства.
"Это то, чем мы сейчас занимаемся", — заключил Уоллес.
Ранее британский министр заявил, что Россия не является сверхдержавой. По мнению руководителя МО королевства, Киев побеждает в конфликте с Москвой.
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