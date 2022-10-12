Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военный успех Украины обусловлен непрофессионализмом и стратегическим просчетом руководства РФ.

Министр обороны Великобритании считает, что ВСУ наносит военное поражение России, так как власти РФ "поверили в созданный ими хайп". Злую шутку с российским руководством, по мнению Уоллеса, сыграли колонны танков на парадах и убеждённость в своей непобедимости.

"Сверхдержавы проигрывали войны: СССР в Афганистане, США во Вьетнаме. Большие страны не раз были вынуждены примиряться с поражением от соседа, или от другой страны… Но главное вот в чём. Он [Путин] только что обнаружил, что [Россия] не сверхдержава", — выразил своё мнение глава Минобороны Великобритании, отвечая на вопрос, может ли сверхдержава потерпеть военное поражение.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми заявил, что Европу ждёт беспрецедентная катастрофа, а Соединённым Штатам не удастся избежать полномасштабной гражданской войны.