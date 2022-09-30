Министр обороны Великобритании тайно посетил Украину

Глава британского Министерства обороны Бен Уоллес сообщил, что посетил на этой неделе Киев.

Об этом министр военного ведомства Соединённого Королевства написал в социальной сети.

Уоллес посещал Украину между 26 и 29 сентября. Сообщил он об этом в четверг.

Глава британского министерства на Украине встречался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Он отметил, что на встрече обсуждались военные поставки киевскому режиму.

"Рад, что на этой неделе посетил моего хорошего друга Резникова, чтобы обсудить дополнительные военные поставки и помощь Украине", — в соцсети отметил Уоллес.

Он подчеркнул, что поддержка киевской власти продолжится "до 2023 года и далее".