Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал условие, при котором Минск станет участником вооружённого конфликта. Чиновник подчеркнул, что это случится, если враги нарушат границу республики.
"Вот тогда мы дадим отпор", — отметил политик, слова которого приводит БелТА.
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