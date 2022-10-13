Совбез Белоруссии: Минск начнёт воевать только при нарушении госграницы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал условие, при котором Минск станет участником вооружённого конфликта. Чиновник подчеркнул, что это случится, если враги нарушат границу республики.

"Вот тогда мы дадим отпор", — отметил политик, слова которого приводит БелТА.