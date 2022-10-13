Российские правоохранители сообщили, что более 400 боевиков "Азова"* находятся в СИЗО РФ. Предполагаемых преступников силовики доставляли в изоляторы с сентября.
Арестованные дают показания, добавили в пресс-службе Следственного комитета России, передаёт РИА Новости.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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